Українців попередили про небезпеку: які регіони чекає потужний удар стихії

6 серпня погоду в Україні буде визначати циклон. Він уже приніс сильні дощі в західні області. Такі ж потужні зливи поширяться вдень 6 серпня на центральні регіони, на півночі зачеплять Київську та Чернігівську області, а на півдні дійдуть до Одеської і Миколаївської. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Пройдуть грози, місцями град, під час негоди вітер може посилитися до 20 метрів в секунду. Оголошено «жовтий» рівень небезпеки.

Сонячна погода без опадів збережеться лише на сході, а також у Дніпропетровській, Херсонській і Запорізькій областях та в Криму.

Нагадаємо, синоптик Українського гідрометцентру Наталія Голеня розповіла «ФАКТАМ», що похолодання прийде з 9 серпня, а народний синоптик Леонід Горбань упевнений, що з 11 серпня варто чекати повернення сонячної і спекотної погоди.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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