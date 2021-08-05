Чекайте на дощі, грози, шквали та град: синоптик назвала області України, на які обрушиться страшна негода

У західній Україні, куди атмосферні фронти принесли опади, а також на півночі і у центральних областях країни у п'ятницю, 6 серпня, очікуються складні погодні умови — їх зумовить циклон.

«Дощі, грози, зливи, шквали, град. Сильніші прояви метеоявищ — локально», — попереджає синоптик Наталія Діденко.

Тим часом у південних і східних областях серйозні ускладнення не передбачаються. Там буде як і раніше спекотно.

«Температура повітря на сході, півдні і у більшості центральних областей України очікується у межах + 29 + 34 градусів. На заході буде прохолодніше — до + 22 + 27 градусів. На півночі + 25 + 29 градусів», — прогнозує синоптик.

У Києві 6 серпня очікуються грозові дощі, місцями шквалисте посилення вітру. Температура повітря — у межах +27 градусів.

Раніше заступник начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня в коментарі «ФАКТАМ» спрогнозувала, що найближчими вихідними атмосферні фронти сягнуть півдня та сходу, де також пройдуть грози. Похолодання на 3−5 градусів очікується з 9 до 12 серпня.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

352

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter