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Погода

Спека, грози та бурі: народний синоптик розповів, яким буде останній місяць літа 2021 року

9:48 5 серпня 2021
яблука

Народний синоптик Леонід Горбань, який раніше попереджав, що у 2024 року практично всю територію України може «накрити» посуха, уточнив свій прогноз на серпень.

У коментарі «ТСН» він заявив, що останній місяць літа в нашій країні буде спекотним і багатим на дощі.

Зокрема, згідно з розрахунками Леоніда Горбаня, високі температури будуть розбавляти часті опади зі шквалами та бурями.

При цьому народний синоптик дає такий прогноз на серпень:

  • 8 серпня — буря;
  • 11−14, 22, 27 і 29 серпня — дощі;
  • з 19 по 21 і з 23 по 26 серпня — спека.

У той же час в Укргідрометцентрі прогнозують, що середня місячна температура серпня передбачається на рівні 20−25 °С, у Карпатах 16−18 °С, що на 1−1,5 градуса вище кліматичної норми.

Раніше заступник начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня прогнозувала, що у вихідні дні найбільше опадів очікується на заході країни, особливо у Закарпатському регіоні, де можливі зливи. За її прогнозами, похолодання на 3−5 градусів спостерігатиметься з 9 по 12 серпня.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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