Похолодає на 3−5 градусів: синоптик розповіла, коли в Україні по-справжньому спаде спека

Незважаючи на те, що в середу, 4 серпня, атмосферні фронти принесли в західну частину України короткочасні дощі з грозами, в південних і східних областях, куди ці повітряні маси поки не дійдуть, збережеться суха і спекотна погода з температурою 28−34 градуси. Про це «ФАКТАМ» розповіла заступник начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня.

Але ситуація, за її словами, зміниться вже в кінці тижня.

«У вихідні атмосферні фронти досягнутий півдня і сходу, де також пройдуть грози. Таким чином, температура впаде до 31 градуса. Найбільше опадів у вихідні дні очікується на заході країни. Особливо в Закарпатському регіоні, де можливі зливи. У вихідні температура впаде. Похолодання на 3−5 градусів буде спостерігатися з 9 по 12 серпня. тобто можна говорити, що в Україні спаде спека «, — вважає синоптик.

Раніше в інтерв'ю «ФАКТАМ» народний синоптик Володимир Деркач розповів, що перша декада серпня порадує теплою погодою.

«І навіть невеликі дощі не зіпсують загальної картини. У другому відрізку серпня також буде тепло. З невеликими перервами літня погода протримається практично до кінця декади. Третя десятиденка ще буде радувати теплом, але вже помірним. Ночами буде відчуватися подих осені, можливі невеликі дощі. Незважаючи на те, що протягом літа час від часу буде спостерігатися зниження температури, не бачу підстав називати місяць дуже холодним», — зазначив синоптик.

Нагадаємо, в Києві в червні було зафіксовано понад десятка температурних рекордів, а в липні — ще чотири.

Фото versii.if.ua/

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