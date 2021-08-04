Липнева спека побила у Києві чотири температурні рекорди

У Києві, де з початку цього літа зафіксували вже більше десятка температурних рекордів, липень додав у «скарбничку» ще чотири.

Як повідомляють у Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, середньомісячна температура повітря у липні склала + 24,6 ° С, що на 3,3 ° С вище за кліматичну норму.

«У Києві протягом місяця встановлено 4 температурних рекордів. Відзначено 17 днів з максимальною температурою повітря вище 30,0 ° С. Прохолодніше всього у столиці було 23 липня, коли мінімальна температура під ранок опустилася до + 15,0 ° С, а найспекотніше — 29 липня, коли максимальна температура після полудня піднялася до + 32,6 ° С», — йдеться у повідомленні.

Стосовно опадів, то у липні на проспекті Науки 37 випало 63 мм, або 93% кліматичної норми.

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Фото: https://ua.depositphotos.com.

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