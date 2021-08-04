26.83 / 27.02 31.70 / 32.03
Київ: +26
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Погода

Липнева спека побила у Києві чотири температурні рекорди

13:17 4 серпня 2021
спека

У Києві, де з початку цього літа зафіксували вже більше десятка температурних рекордів, липень додав у «скарбничку» ще чотири.

Як повідомляють у Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, середньомісячна температура повітря у липні склала + 24,6 ° С, що на 3,3 ° С вище за кліматичну норму.

«У Києві протягом місяця встановлено 4 температурних рекордів. Відзначено 17 днів з максимальною температурою повітря вище 30,0 ° С. Прохолодніше всього у столиці було 23 липня, коли мінімальна температура під ранок опустилася до + 15,0 ° С, а найспекотніше — 29 липня, коли максимальна температура після полудня піднялася до + 32,6 ° С», — йдеться у повідомленні.

Стосовно опадів, то у липні на проспекті Науки 37 випало 63 мм, або 93% кліматичної норми.

Ексклюзивний матеріал з прогнозами погоди на найближчі дні «Грози, шквали та спад спеки: синоптики розповіли, коли в Україні похолоднішає» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото: https://ua.depositphotos.com.

51

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

газ платіжка

В Україні з 1 серпня — нові тарифи на газ: що важливо знати

«Ми на їх території»: після шторму медузи атакували пляжі Коблево

«Ми на їхній території»: після шторму медузи атакували пляжі Коблево

пожежа

Кожен день вивозять близько десятка сімей: у посольстві розповіли, як евакуюють українських туристів у палаючій Туреччині

Жан Беленюк

Жан Беленюк приніс Україні першу золоту медаль Олімпійських ігор у Токіо

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.