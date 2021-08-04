Грози, шквали та спад спеки: синоптики розповіли, коли в Україні похолодає

4 серпня атмосферні фронти принесуть у західну частину України короткочасні дощі з грозами. Згідно з прогнозами, це різко знизить температуру по всій країні.

Чи справді в Україні спаде спека? З цим питанням «ФАКТИ» звернулися до відомих синоптиків.

Як розповіла «ФАКТАМ» заступник начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня, цього тижня в Україну прийде вологе атлантичне повітря з південного заходу Європи.

— Ця повітряна маса принесе дощі в західні, північні, центральні області, а також місцями у південні. Разом з короткочасними опадами можливі град, шквали, пориви вітру до 15−20 метрів на секунду, — каже Наталя Голеня. — У північно-західних регіонах буде до 29 градусів тепла. А в південних і східних областях України, куди ці повітряні маси поки не дійдуть, збережеться суха й спекотна погода з температурою 28−34 градуси. У вихідні атмосферні фронти досягнуть півдня та сходу, де також пройдуть грози. Таким чином, температура впаде до 31 градуса. Найбільше опадів у вихідні дні очікується на заході країни. Особливо в Закарпатському регіоні, де можливі зливи. У вихідні температура впаде. Похолодання на 3−5 градусів буде спостерігатися з 9 по 12 серпня. Тобто можна говорити, що в Україні спаде спека.

У четвер, 5 серпня, грози на заході, півночі та місцями в центрі країни, швидкість вітру — близько 10 метрів на секунду. Вдень у Львівській області стовпчики термометрів опустяться до плюс 23. На півдні та сході місцями повітря прогріється до 33 градусів тепла.

У п'ятницю, 6 серпня, грози на заході, півночі та місцями в центрі країни, швидкість вітру — близько 10 метрів на секунду. Найпрохолодніше буде у Львівській області — плюс 23 вдень. У південних і східних областях місцями до 33 градусів тепла.

У суботу, 7 серпня, дощі з грозами прийдуть у центр, в східні та місцями південні й північні області, швидкість вітру — близько 12 метрів на секунду. Вдень на заході місцями температура повітря опуститься до плюс 22, а ось в Луганській області повітря прогріється до 34 градусів тепла.

У неділю, 8 серпня, грози можливі місцями на сході й в Криму, швидкість вітру — близько 10 метрів на секунду. Вдень у західних областях потеплішає до 25−26 градусів. Найспекотнішим регіоном залишається Луганщина — до 34 градусів.

Народний синоптик Леонід Горбань дав «ФАКТАМ» свій прогноз погоди на серпень. «З 11 по 14 серпня, а також 22-го, 27-го і 29-го — дощі, з 19-го до 21-го і з 23-го до 26 серпня буде жарко», — сказав синоптик.

Також Леонід Горбань в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» спрогнозував, що в 2024 році Україна і південь Східної Європи очікує посуха.

Раніше в інтерв'ю «ФАКТАМ» народний синоптик Володимир Деркач розповів, що перша декада серпня порадує теплою погодою. «І навіть невеликі дощі не зіпсують загальної картини. У другому відрізку серпня також буде тепло. З невеликими перервами літня погода протримається практично до кінця декади. Третя десятиденка ще буде радувати теплом, але вже помірним. Ночами буде відчуватися подих осені, можливі невеликі дощі. Попри те, що протягом літа час від часу буде спостерігатися зниження температури, не бачу підстав називати місяць дуже холодним», — зазначив синоптик.

Фото ua.depositphotos.com

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