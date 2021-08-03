В Україну йде різке похолодання до +20: названі дати

В Україну прийшов холодний атмосферний фронт із заходу. На Прикарпатті, а також в центральних, південних і східних областях пройдуть грози, можливий град. Після цього спека надовго ослабне. Так, на заході ночами похолодає до +12, вдень — до +20.

3 серпня погода буде дуже контрастною. Поки на заході будуть в основному триматися скромні +23−25 градусів тепла, на сході збережеться спека до +35. Під час грози на заході і на південному сході вітер посилиться до 20 м/с.

Погода 3 серпня

4 серпня дощі з грозами охоплять все Правобережжя і ще сильніше зіб'ють температуру. На Лівобережжі без дощів, але хмарно, до + 30−31 градусів удень.

Погода 4 серпня

5 серпня дощі з грозами поширяться і на східні області. Сонячно буде лише в Приазов'ї, на курортах Херсонської області і в Криму.

Погода 5 серпня

Нагадаємо, синоптикиня Наталія Діденко в інтерв'ю «ФАКТАМ» розповіла, що похолодання в Україну прийде 3−4 серпня. В Українському гідрометцентрі впевнені, що літо ще порадує спекотними днями. А народний синоптик Леонід Горбань не сумнівається, що в серпні будуть дні, коли температура буде підніматися до +40.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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