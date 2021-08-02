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Погода

«Скоро гряне буря»: синоптики попередили українців про небезпеку

17:40 2 серпня 2021
«Скоро гряне буря»: синоптики попередили українців про небезпеку

Увечері 2 серпня через холодний фронт на заході, в центрі, в північних регіонах, а також в Одеській, Миколаївській та Харківській області очікуються грози з градом, вітер посилиться до 20 метрів в секунду. Оголошено «жовтий» рівень небезпеки. Про це повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій.

В Одесі бурю чекають з хвилини на хвилину.

3 серпня бурі ймовірні в південних областях і на сході, в більшості центральних областей, а також у Прикарпатті. Очікуються грози з градом. Вітер сильний з поривами 15−20 м/с.

погода
Карта погоди 3 серпня

Нагадаємо, за розрахунками синоптикині Наталії Діденко, пік максимально спекотної погоди вже пройдено, похолодання очікується 3−4 серпня. А народний синоптик Леонід Горбань упевнений, що спека ще повернеться, в серпні будуть дні, коли температура сягатиме +40.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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