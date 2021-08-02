Україну візьме у полон потужний атлантичний антициклон: синоптик розповіла, де 3 серпня пройдуть дощі
Відомий синоптик Наталія Діденко підтвердила, що відповідно до озвучених нашому виданню прогнозів, з вівторка, 3 серпня, українцям варто чекати ослаблення спеки у більшості областей України.
«Головна новина вівторка — послаблення спеки за холодним фронтом у більшості областей України. Температура повітря 3 серпня протягом дня дозволить спокійніше пересуватися вулицями, а не стрибати від тіні до тіні і швидко під кондиціонер — передбачається +25 +28 градусів», — пише синоптик у соціальних мережах.
Прохолодніше буде на заході країни, де вдень 3 серпня очікується + 22 + 27 градусів, на сході і півдні спека утримається — до +29 +33 градусів.
«Атмосферний фронт у вівторок зачепиться за наш схід і південний схід, тому саме там завтра ймовірні короткочасні дощі та грози. Також місцями очікуються дощі у Карпатах. На решті території України суху погоду організовує виступ далекого, але потужного атлантичного антициклону (буква Н на мапі — це означає високий атмосферний тиск)», — уточнює синоптик.
У Києві 3 серпня температура повітря вдень очікується на рівні + 25 + 26 градусів. Дощі у вівторок малоймовірні. «Уже з середи, 4 серпня, стане більше шансів у короткочасних періодичних дощів з грозами», — додала Наталія Діденко.
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Нагадаємо, що 2 серпня — День пророка Іллі. Вважається, що якщо у цей день погода сонячна — то це до теплої осені, а дощова погода буде передвісником похмурої пори.
Тим часом народний синоптик Леонід Горбань вважає, що серпень буде ще спекотнішим, ніж очікувалося — у середині місяця стовпчики термометрів покажуть під +40.
Фото: https://ua.depositphotos.com.118
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