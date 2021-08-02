Коли закінчиться спека: синоптикиня назвала дату

Незважаючи на сталу в Україні задушливу спеку, в найближчі дні температура повітря знизиться. Такий прогноз в інтерв'ю «ФАКТАМ» озвучила синоптикиня Наталя Діденко.

«Думаю, періоди з сильною спекою вдень і дуже високою температурою вночі вже пройшли… Поки температура повітря буде коливатися в межах 28−33 градусів. На початку серпня, йдеться про 3−4 числа, температура повітря в Україні знизиться», — вважає синоптик.

Також Наталя Діденко радить не скидати з рахунків і наближення осіні.

«Сезонний фактор: в кінці липня й протягом серпня, як би не було жарко вдень, але вночі все ж повітря буде свіже», — нагадує вона.

У той же час фахівці Українського гідрометцентру вважають, що серпень у середньому буде спекотніше звичайного, а опадів випаде не більше й не менше середньостатистичної кількості.

Нагадаємо, що в інтерв'ю нашому виданню Наталя Діденко рекомендувала поки не бити на сполох з приводу того, що «Україна перетворюється на тропіки». Незважаючи на те, що «людина псує навколишнє середовище та губить екологію», її дії не настільки глобальні, щоб в космічних масштабах міняти клімат.

Фото: https://ua.depositphotos.com/

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