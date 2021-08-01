В Україні задощило: в перший день серпня погода різко змінилася

З приходом серпня в Україні змінилася погода — місяць поки не поспішає виправдовувати прогноз народного синоптика Леоніда Горбаня про нову хвилю спеки. Як свідчать дані Українського Гідрометцентру, грозові дощі накрили майже всю правобережну частину країни, за винятком південних регіонів.

На Лівобережжі тим часом ясно і сонячно, але вже в понеділок, 2 серпня, там теж задощить, і температура повітря дещо знизиться.

У вівторок, 3 серпня, дощі, але вже не грозові, торкнуться всіх південно-східні регіонів, а на заході України температура повітря впаде до 27−29 градусів (вдень) і 12−14 градусів (вночі).

У середу, 4 серпня, дощі повернуться на захід України, а в Києві буде ясно і сонячно, і температура повітря знизиться з нинішніх +32 С до + 24−26 С.

Нагадаємо, синоптик Наталія Діденко, яка напередодні дала інтерв'ю «ФАКТАМ», повідомила про прихід до Європи циклону «Гвідо», який торкнувся і території України.

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