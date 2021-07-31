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Погода

До +32 і грозові дощі: детальний прогноз погоди на останній день липня

9:50 31 липня 2021
погода

Останній день липня буде дощовим для жителів західних регіонів, східних областей, а також на курортах Азовського моря. Прийдуть обіцяні синоптиками грози, можливий град та шквали до 15−20 метрів в секунду. В інших областях буде спекотно до +32. Такий прогноз оприлюднив Український гідрометцентр.

У Карпатах і на Прикарпатті дощі. Після гроз стане прохолодніше в Буковелі і на інших гірських курортах.

У Бердянську, Кирилівці та на інших курортах Азовського моря пройдуть дощі з грозами, вдень шквали 15−20 м/c. Дощі не будуть затяжними і спеку не зіб'ють. Вже 1−2 серпня знову повернуться +35 в денний час.

На курортах Чорного моря сонячно, до +32 вдень. В Одеській і Херсонській області дощів не очікується, тому оголошено надзвичайну пожежну небезпеку.

У Києві та області без дощів, хмарно з проясненнями, вдень до +32.

Нагадаємо, серпень, за прогнозами синоптиків, почнеться з дощів, оскільки Україна буде перебувати між двома атмосферними фронтами. В цілому місяць обіцяє бути тепліше звичайного із середньою кількістю дощових днів. За прогнозами синоптик Наталії Діденко, максимум спеки вже пройдено, і 3−4 серпня стане прохолодніше.

Фото https://ua.depositphotos.com

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