У серпні українців чекає суттєве похолодання: синоптик назвала дату

Незважаючи на спекотний кінець липня, період максимальної спеки вже позаду. На початку серпня стане відчутно прохолодніше. Такий прогноз в інтерв'ю «ФАКТАМ» озвучила синоптик Наталія Діденко.

«Думаю, періоди з сильною спекою вдень і дуже високою температурою вночі вже минули… Поки що температура повітря буде коливатися в межах 28−33 градусів. На початку серпня, йдеться про 3−4 число, температура повітря в Україні знизиться», — вважає синоптик.

Дихання осені не можна буде не помітити, якщо стежити за динамікою нічних температур. «Сезонний фактор: в кінці липня і протягом серпня, як би не було жарко вдень, але вночі все ж повітря буде свіжішим», — нагадує Наталія Діденко.

Нагадаємо, в інтерв'ю «ФАКТАМ» синоптик розповіла, чому Україні не варто боятися кардинальної зміни клімату і перетворення на тропіки. Також Наталія Діденко вважає, що українці даремно скаржаться на зливи, град та шквали в літній період.

Український гідрометцентр вважає, що серпень в середньому буде спекотніше звичайного, а опадів випаде не більше і не менше середньостатистичної кількості.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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