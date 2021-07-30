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Погода

Синоптик розповіла звідки в Україні взялася аномальна спека

11:25 30 липня 2021
Веселка

Про кардинальну зміну клімату не варто поспішати говорити. Якщо йдеться про чергування короткочасних дощів з грозами й навіть зливами, градом, шквалами із сильною спекою — це абсолютно нормальне явище для помірно-континентального клімату до якого належить Україна.

Таку думку висловила в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» синоптикиня Наталія Діденко.

«Кожного літа, особливо в липні, приходить період спеки. Суху погоду „організовує“ антициклон — це область високого атмосферного тиску. Коли стоїть суха погода на певній території, звичайно, сонце прогріває повітря і довкілля до, скажімо так, високих градусів», — зауважує синоптикиня.

Читайте також: «Чому холодна весна не скасовує глобальне потепління та чи очікувати на спекотне літо: розповідає Світлана Краковська».

Також Наталія Діденко додає, що цей антициклон вічним не буває, власне, як і все. Згодом приходить інша повітряна маса й, приміром, циклон з атмосферними фронтами приносить зміну погоди. Під час сильної спеки у зоні значних температурних контрастів спостерігаються такі небезпечні явища як сильні зливи, грози та град.

Читайте також: «Дощі, бурі й аномальна спека: синоптики розповіли, яке літо чекає на українців».

Липень за статистикою — найспекотніший місяць.

Ексклюзивне інтерв'ю «Синоптикиня Наталія Діденко назвала дату похолодання та пояснила, чому українці скаржаться на погоду» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото с Pixabay.

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