Атмосферний фронт над Україною: синоптик розповіла про погоду в останні дні липня

Опади, які йтимуть в Україні у п’ятницю, 30 липня, обумовить атмосферний фронт — передбачаються короткочасні грозові дощі.

«Влітку, за умови значних температурних контрастів, дощі випадають вкрай нерівномірно. Часом за мить дощ може переходити у сильну зливу та супроводжуватися шквалом і градом. Західні області 30 липня уникнуть суттєвих опадів», — прогнозує синоптик Наталка Діденко.

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Температура повітря в Україні очікується високою, проте у тилу атмосферного фронту буде прохолодніше — до +26+30 градусів. А на сході та півдні, а також у Дніпрі з районами очікується вдень до +30+34 градусів.

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«У Києві 30 липня температура повітря ненабагато знизиться. Протягом дня передбачається +27+29, місцями до +30 градусів. У столиці дощ з грозою передбачається ввечері 29 липня та найближчої ночі 30 липня. Завтра вдень ймовірність опадів поменшає», — додає синоптик.

Наталка Діденко підтвердила свій попередній прогноз щодо похолодання — за її словами, відчутне зниження температури повітря відбудеться 2 серпня у західні області, а 3 серпня — на більшій території країни. Спекотна погода утримається на сході та півдні країни.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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