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Погода

Дощі накриють майже всю Україну: синоптики розповіли, де ще буде сухо

7:31 29 липня 2021
Дощі накриють майже всю Україну: синоптики розповіли, де ще буде сухо

Прогнози синоптиків про зміну погоди в Україні, схоже, виправдовуються, — вже 29 липня дощі накриють практично всю територію країни, за винятком південних регіонів. Втім, похолодання поки чекати не варто — температура повітря сягатиме +31 градуси (зокрема, таких відміток стовпчики термометра покажуть і в Києві). Про це свідчать дані Українського Гідрометцентру.

У п'ятницю, 30 липня, по всій Україні вже буде сонячно, а ось Запоріжжя, Одеса та Херсон опиняться під впливом дощового фронту.

У суботу, яка буде останнім днем липня, температура може знизитися (до +25 С) в західних регіонах України, куди повернуться грозові дощі, а в Києві очікуються ті ж +30 С.

Завершиться тиждень дощами на заході країни і спекою — на півдні (в Криму — до +35 С, на чорноморських курортах материкової України — до +34). У столиці термометри покажуть +29 градусів, також очікується незначна хмарність.

Нагадаємо, раніше Український гідрометцентр спрогнозував, що прийдешній серпня теж буде спекотним. На відміну від кліматично нормального липня, денні температури в серпні будуть вищими, ніж в середньому за роки спостережень. А ось дощів буде не більше і не менше, ніж зазвичай в останній місяць літа.

Фото з Pixabay

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