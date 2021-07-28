Спека протримається ще тиждень: синоптик назвала точну дату похолодання

Спека, яка повернулася в Україну після нетривалого похолодання, спаде лише наступного тиждня — у вівторок, 3 серпня.

Такий прогноз на перспективу дає синоптик Наталка Діденко, яка відзначає, що протягом найближчого тижня в країні буде як і раніше спекотно.

У четвер, 29 липня, у Києві вдень очікується близько +30 градусів. Можливі дощі, короткочасні і з грозами. Велика ймовірність опадів — ввечері.

«Такі періодичні дощі і грози у четвер передбачаються практично повсюдно в Україні. Але вкрай нерівномірно. Більше опадів припаде на другу половину дня і вечір», — прогнозує синоптик.

А на заході країни, за її словами, ввечері буде переважати суха погода — дощовий фронт зміститься.

«Температура повітря в Україні буде коливатися у межах + 29 + 34 градусів, у західних областях буде трохи прохолодніше — до + 26 + 31 градусу», — зазначає Наталка Діденко і додає, що до кінця тижня і на початку наступного спекотна погода домінуватиме.

Нагадаємо, що найближчими вихідними в Україні буде спекотно — місцями температура вдень підніметься до + 34 + 36 градусів.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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