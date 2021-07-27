Шквали та град: синоптик назвала дату різкого похолодання

Після того, як у ДСНС попередили, що у середу, 28 липня, у північних, західних і центральних областях очікуються грози зі шквалами, синоптик Наталія Діденко повідомила, що опади в країну «підкинуть» північні циклони Elior і Dirk.

«Найближчої ночі і вранці 28 липня короткочасні грозові дощі пройдуть у західних та північних областях України. Вдень у більшості областей дощі притихнуть, хіба що зачепляться за північні райони Сумщини та Чернігівщини», — прогнозує синоптик і додає, що у другій половині дня і ввечері у середу буде «лити і гриміти» у західних і центральних регіонах.

Температура повітря як і раніше буде високою — до + 28 + 33 градусів. Під час гроз можливі шквали та град.

У Києві найближчої ночі і вранці очікуються короткочасні дощі та грози. У середу вдень істотні опади малоймовірні. Буде спекотно — до +30 градусів.

«Відчутне зниження температури повітря прийде в Україну наступного тижня, на початку серпня», — прогнозує синоптик.

Матеріал про те, якою очікується погода в останні дні липня, читайте на сайті «ФАКТІВ».

До речі, синоптики передбачають, що серпень 2021 року буде тепліший, ніж зазвичай — середньомісячна температура очікується на 1−1,5 градуса вище, ніж кліматична норма.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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