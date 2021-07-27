Дощі і грози скоро повернуться: синоптики розповіли про погоду в останні дні липня

Останні дні липня, за яким послідує, за твердженням синоптиків, більш жаркий, ніж зазвичай, серпень, в Україні будуть дощовими та грозовими.

Згідно з прогнозом синоптиків, як пише «Укрінформ», в Україні 28−29 липня очікуються короткочасні дощі, грози, вдень в окремих районах град та шквали 15−20 м / с. 28 червня у східних і більшості південних, 29 липня вдень у західних областях переважно без опадів. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7−12 м / с. Температура вночі + 15 + 20 °, на півдні країни + 18 + 23 °; вдень + 30 + 35 °, в західних і північних областях + 26 + 31 °.

У Київській області — місцями короткочасні дощі, грози. В окремих районах можливий град та шквали 15−20 м / с. Температура вночі + 15 + 20 °, вдень + 26 + 31 °.

30 липня, крім більшості західних і північних областей місцями, а 31 липня у західних, північних і центральних областях — короткочасні дощі. Температура вночі + 15 + 21 °, на узбережжі морів до + 23 °; вдень + 27 + 33 °, на півдні, 31 липня і на сході країни + 30 + 36 °.

На Київщині вночі 30 липня місцями невеликий дощ, вдень 31 липня місцями помірний короткочасний дощ, гроза; решту часу — без опадів. Температура вночі + 15 + 20 °, вдень 27−32 °.

Вдень 1 серпня у західних і північних областях очікується + 24 + 30 °, на решті території + 31 + 36 °.

2−5 серпня — до + 26 + 32 ° (4−5 серпня на півдні і південному сході до + 34 °), у північних областях + 20 + 25 °.

У вівторок, 27 липня, вдень ​​в Україні очікується до + 32 °, у Миколаївській, Херсонській і Запорізькій областях — на два градуси вище.

Опади з грозами прогнозуються лише у західних областях країни за винятком Чернівецької. Також дощитиме у Житомирській області.

Раніше у ДСНС попереджали, що 27−28 липня у східних, Сумській, Житомирській, Вінницькій, Одеській та Миколаївській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

27 липня у західних, 28 липня у північних, західних і центральних областях, 29 липня всюди, крім західних областей, — грози, вдень місцями град і шквали 15−20 м / с (рівень небезпеки жовтий).

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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