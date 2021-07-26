В Україні оголосили штормове попередження: жителям яких областей готуватися до різкого погіршення погоди

Попри те, що за прогнозами синоптиків, в Україну знову повертається спека, у деяких областях оголосили штормове попередження.

«27−28 липня в східних, Сумській, Житомирській, Вінницькій, Одеській та Миколаївській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

27 липня в західних, 28 липня в північних, західних і центральних областях, 29 липня всюди, крім західних областей, грози, вдень місцями град і шквали 15−20 м / с (рівень небезпеки жовтий)», — йдеться у повідомленні ДСНС.

Цю інформацію підтвердили в Укргідрометцентрі.

«27 липня в східних, Волинській, Житомирській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Сумській, Миколаївській областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки», — йдеться в повідомленні.

За даними синоптиків, 27 липня в західних, вдень і в Житомирській областях мінлива хмарність, короткочасні дощі, грози, вдень місцями град.

Дощі з грозами та градом очікуються 28 липня в східних та більшості південних областей, а 29 липня вдень на заході країни. Короткочасні грозові дощі можливі також 30 та 31 липня.

За прогнозами синоптиків, 27 липня вночі + 15- + 20 градусів, вдень + 28- + 33, у південній частині країни до + 35 градусів. У Карпатах вночі + 6 -+ 11, вдень + 19- + 24.

28−29 липня нічна температура залишиться без змін. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до + 30 — + 35 градусів, в західних областях буде прохолодніше — + 26- + 32 градуси.

30−31 липня вночі + 15 — + 21, на узбережжі морів до +23 градусів. Вдень + 27- + 33 градуси, на півдні до +35 градусів.

Нагадаємо, за прогнозом народного синоптика Леоніда Горбаня, у серпні в Україні також очікуються спекотні дні з температурою до +40. Зате осінь буде холодною та дощовою.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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