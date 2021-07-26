Після невеликого зниження температури в Україну повертається спека. Це будуть вже не екстремальні +39, як в середині липня, але в денний час можливі +30−33 градуси. Про це попередила синоптик Наталія Діденко.

На півдні і на сході протягом тижня буде спекотно, така само сонячна погода встановиться в Дніпропетровській області. Дощі в найближчі дні можливі в західних областях, у Вінницькому та Житомирському регіоні.

У Києві 27 липня близько +30, дощ малоймовірний.

Нагадаємо, що цьогорічна липнева спека для України не унікальна. За даними багаторічних спостережень Український гідрометцентр підрахував, що липневі максимуми температур становлять 34−39 градусів, на півдні, на сході і Дніпропетровській області — до 41°. В середньому температура повітря в липні залишається в межах 19−25 градусів. У нинішньому році показники близькі до кліматичної норми.

Народний синоптик Леонід Горбань упевнений, що в серпні в Україні ще будуть жаркі дні з температурою до +40, а осінь виявиться дощовою та холодною.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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