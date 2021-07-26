Дощі в Києві зарядять на тиждень, але спека не відступить: синоптики дали невтішний прогноз

В останній тиждень липня погода зміниться, із заходу прийдуть дощі. Вдень 26 липня опади можливі лише в західних областях, але за день дощі з грозами дійдуть до Житомирської та Київської областей, а потім до Києва і Лівобережжя. Завершальні дні липня будуть дощовими по всій Україні. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

26 липня дощі пройдуть у Львові, в Рівному, на Закарпатті та на Волині. Протягом дня на заході і півночі до +30, в інших областях до +32.

27 липня дощі поширяться на Прикарпаття, Житомирську область. Спека при цьому не спаде, а в регіонах, не охоплених опадами, навіть посилиться. Так, на півдні на курортах Чорного і Азовського морів синоптики обіцяють до +34.

28 липня дощами буде охоплена вся Україна за винятком півдня і східних областей. Там буде, як і раніше, жарко + 32−34. До південних районів грози дістануться 29 липня. Дощі очікуються і вночі, і в денний час.

30 липня продовжить заливати західні області України, триватимуть дощі на півдні, але температуру вони не зіб'ють. Вдень на заході до +30, на півдні до +34 градусів.

У Києві дощі з грозами можливі з 28 липня, повідомляє Gismeteo. Опади будуть хоч і короткочасними, зате кожен день до перших чисел серпня. Сильні зливи зі шквальним вітром очікуються лише 2 серпня. Після негоди спека спаде, вдень замість +30 встановиться температура + 24−25 градусів.

В Українському гідрометцентрі вважають, що в середньому в липні температура не вийде за рамки кліматичної норми 20−25 градусів (у Карпатах приблизно 16−18 градусів). А народний синоптик Леонід Горбань, який точно спрогнозував погоду на липень, в серпні обіцяє мало дощів, але при цьому можливі дні, коли стовпчики термометрів покажуть до +40 градусів.

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