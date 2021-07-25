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Погода

Північ України накриють грози, а південь задихатиметься від спеки: синоптики розповіли, як зміниться погода наступного тижня

17:38 25 липня 2021
Північ України накриють грози, а південь задихатиметься від спеки: синоптики розповіли. як зміниться погода наступного тижня

Погода в Україні до кінця липня буде стабільно спекотною на півдні, тоді як на півночі очікуються грозові дощі. Про це свідчать дані Українського Гідрометцентру.

Втім, у понеділок, 26 липня, опади очікуються лише на заході України, причому найбільш інтенсивні знову накриють Закарпатті.

Прогноз на 26 липня

У вівторок грозовий фронт пошириться на Прикарпаття, Рівненську та Житомирську області, а в середу, 28 липня, грозу обіцяють вже і в Києві.

Прогноз на 27 липня

Прогноз на 28 липня

У четвер-п'ятницю грози поступово захоплять всю територію України, при цьому температура на курортах буде варіюватися в діапазоні 30−34 градусів.

Прогноз на 29 липня

Прогноз на 30 липня

Нагадаємо, народний синоптик Леонід Горбань упевнений, що до середини останнього місяця літа температура вдень буде підніматися до позначки +40 градусів .

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