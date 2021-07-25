26.96 / 27.17 31.68 / 32.06
Київ: +21
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Погода

До +30 та локальні дощі: що очікувати від погоди 25 липня

7:58 25 липня 2021
погода

Погода в Україні в неділю, 25 липня, буде не спекотною, а комфортно теплою. На більшій частині країни буде сонячно, і лише в деяких районах Чернігівської та Сумської областей можливі короткочасні опади. Як і обіцяли синоптики, така погода триватиме недовго, вже з 26 липня із заходу прийдуть зливи з грозами. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Читайте також: Грози і дощі протримаються в Україні до кінця місяця

25 липня найтепліше буде на півдні та на сході — до +30 градусів. У всіх інших регіонах + 27−29 градусів. Температура води на курортах Чорного моря + 24−25 градусів, на Азовському морі + 26−27.

У Києві вдень до +29 градусів. Температура води в Дніпрі становить +23.

Читайте також: народний синоптик розповів, коли ж температура почне знижуватися

Згідно з даними спостережень Українського гідрометцентру, середня місячна температура в липні становить 19−24,8 градуса, в Карпатах 13−18 градусів. Синоптик Наталія Птуха прогнозує, що в цьому році липень не виб'ється за рамки середньостатистичних температур. Місячна кількість опадів також очікується близькою до кліматичної норми.

Фото https://ua.depositphotos.com/

79

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Українцям масово відмовляють у обміні валюти: до чого тут нові правила

Українцям масово відмовляють у обміні валюти: до чого тут нові правила

Все залежить від Росії: вчений розповів, чому в Азовському морі так багато медуз

Все залежить від Росії: вчений розповів, чому в Азовському морі так багато медуз

Мільйони українців можуть залишитися без пенсії: у Кабміні зробили важливе застереження

Мільйони українців можуть залишитися без пенсії: у Кабміні зробили важливе застереження

«Це просто бомба»: Винник заінтригував довгоочікуваною новиною

«Це просто бомба»: Винник заінтригував довгоочікуваною новиною

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.