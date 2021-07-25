До +30 та локальні дощі: що очікувати від погоди 25 липня

Погода в Україні в неділю, 25 липня, буде не спекотною, а комфортно теплою. На більшій частині країни буде сонячно, і лише в деяких районах Чернігівської та Сумської областей можливі короткочасні опади. Як і обіцяли синоптики, така погода триватиме недовго, вже з 26 липня із заходу прийдуть зливи з грозами. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

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25 липня найтепліше буде на півдні та на сході — до +30 градусів. У всіх інших регіонах + 27−29 градусів. Температура води на курортах Чорного моря + 24−25 градусів, на Азовському морі + 26−27.

У Києві вдень до +29 градусів. Температура води в Дніпрі становить +23.

Згідно з даними спостережень Українського гідрометцентру, середня місячна температура в липні становить 19−24,8 градуса, в Карпатах 13−18 градусів. Синоптик Наталія Птуха прогнозує, що в цьому році липень не виб'ється за рамки середньостатистичних температур. Місячна кількість опадів також очікується близькою до кліматичної норми.

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