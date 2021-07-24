Слідом за спекою прийдуть дощі: синоптики розповіли, які області України буде заливати на наступному тижні

Вихідні, 24−25 липня, подарують українцям, як і обіцяла синоптик Наталя Діденко, комфортну й спокійну погоду: в країні практично повсюдно очікується + 23 — + 28 градусів з можливим підвищенням до +30 на півдні.

Але вже на початку наступного тижня на зміну ласкавому сонцю прийдуть безжальні грозові дощі, а також екстремальна спека. Такий прогноз дають в Укргідрометцентрі.



У понеділок, 26 липня, синоптична ситуація в країні в цілому буде залишатися комфортною, тільки у Львівській та Закарпатській областях почнуться грозові дощі.

Але вже на наступний день, у вівторок, 27 липня, опади поширяться по всій західній частині території України. При цьому температура повітря підвищиться до +27 … + 34 градусів (найспекотніше буде у Херсонській та Запорізькій областях).

У середу, 28 липня, дощі з грозами очікуються у всіх західних, північних та місцями центральних регіонах, при високій температурі повітря + 27- + 28 на заході та +31 — +33 на сході країни.

Нагадаємо, народні синоптики дають свої прогнози на останні дні липня. Леонід Горбань прогнозує, що з 25 числа в Україні починаються грози, а спека не відступить до 28 липня. Грозова спекотна погода протримається до кінця місяця.

За прогнозом Володимира Деркача, третя декада липня буде не спекотною. Теплі та сухі дні подарує і початок серпня. До кінця останнього літнього місяця ночами вже буде відчуватися подих осені.

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