Ідеальний час для подорожей: синоптик порадувала прогнозом погоди на вихідні

У майбутні вихідні, 24−25 липня, в Україні практично повсюдно очікується + 23 — + 28 градусів. Підвищення денної температури до +30 можливо тільки на півдні, повідомляє синоптик Наталя Діденко.

Опади малоймовірні, дощі можливі в Карпатах та північних районах Сумської та Чернігівської областей.

У Києві 24−25 липня очікується сонячна суха погода з температурою повітря + 25 — + 27 градусів.

«Ці найближчі вихідні — ідеальний час для сімейних подорожей … Сміливо виходьте з будинку — неймовірно розкішна погода і пейзажі навколо!» — пише Діденко.

Нагадаємо, за прогнозом народного синоптика Володимира Деркача, третя декада липня буде не спекотною. Теплі та сухі дні подарує і початок серпня. До кінця останнього літнього місяця ночами вже буде відчуватися подих осені.

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