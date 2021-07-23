Дощі пішли, 30-градусна спека повертається: що обіцяють синоптики на вихідні

У найближчі кілька днів погода в Україні буде комфортною. Денна температура повітря не перевищуватиме +30 градусів, без вітру й сильних дощів.

За прогнозом Укргідрометцентру, 23 липня по всій території країни комфортні + 23-+27 градусів.

Така ж погода збережеться і 24 липня.

З 25 липня температура повітря почне трохи підвищуватися. У східних областях вдень буде вже +29 градусів, а на півдні — +30.

26 та 27 липня на заході можливі дощі з грозами, на решті території сухо. Температура вдень на заході — +27 — +29 градусів, на сході, півдні та в Криму — до +31.

У Києві в найближчі дні збережеться тепла погода з +25 — +27 вдень і +15 — + 19 вночі, з 26 липня денні температури почнуть підвищуватися. Вдень 27 липня очікується — +29 — +31 градус.

Тим часом, прогнози народних синоптиків дещо відрізняються від тих, що дають метеорологи.

Народний синоптик Леонід Горбань у своєму прогнозі «ФАКТАМ» на липень точно передбачив період, коли прийшли дощі і бурі. За його словами, до 28 липня буде спекотно, з 25-го числа очікуються грози. Така погода протримається до кінця місяця.



Колега Горбаня, народний синоптик Володимир Деркач склав свій прогноз, і він відрізняється від вищенаведеного. За прогнозом Деркача, третя декада липня буде не спекотною. А початок серпня подарує по-справжньому теплі дні. Зате у третій десятиденці останнього літнього місяця ночами вже буде відчуватися подих осені, можливі невеликі дощі.



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