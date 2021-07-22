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Погода

Підкоректуйте плани на п’ятницю: синоптик обіцяє «комфортну температуру» та локальні дощі

13:34 22 липня 2021
погода

Після злив і сильного вітру, які заподіяли чимало лиха у восьми областях, в найближчі два дні погода в Україні буде ідеальною: в міру теплою, без вітру і без дощів. Невеликі опади можливі лише в Карпатах. Про це попередила синоптик Наталія Діденко.

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23 липня по всій Україні комфортні +23−28 градусів, в Києві 24−25 градусів.

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Спека посилиться з 25 липня, а до того часу синоптик радить насолоджуватися на рідкість ідеальною погодою. «У неділю стовпчики термометрів поповзуть вгору», — попереджає Наталія Діденко.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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