Грози і дощі протримаються в Україні до кінця місяця: синоптики дали прогноз на найближчі дні

Зливи та грози, що заливали Україну 21 липня, триватимуть, майже така сама погода очікується в четвер, 22 липня, на сході і в західних областях. За словами синоптиків, «пекельна» спека починає відступати, температура поступово знижується.

Якої погоди варто чекати в кінці липня? З цим питанням «ФАКТИ» звернулися до відомих синоптиків.

У четвер, 22 липня, грози можливі місцями на заході, сході, півдні, а також у Сумській області, швидкість вітру — близько 12 метрів в секунду. Вдень на заході місцями стовпчики термометрів опустяться до відміток плюс 21, а ось на півдні повітря прогріється до 28 градусів.

У п'ятницю, 23 липня, грози можливі місцями на заході країни, швидкість вітру — близько 8 метрів в секунду. Вдень на заході місцями стовпчики термометрів покажуть плюс 21, а ось в Одеській області — до 29 градусів тепла.

У суботу, 24 липня, грози накриють практично всю західну частину країни, швидкість вітру — близько 10 метрів в секунду. Вдень на заході та півночі плюс 24, а ось на півдні повітря прогріється до 28 градусів тепла.

У неділю, 25 липня, грози очікуються на заході і півночі країни, швидкість вітру — близько 10 метрів в секунду. Вдень на заході та півночі прохолодно, близько плюс 24, а ось на півдні все ще жарко — до 30 градусів тепла.

У понеділок, 26 липня, грози можливі на заході, швидкість вітру — близько 8 метрів в секунду. Вдень на заході стовпчики термометрів покажуть плюс 25. На курортах Чорного і Азовського морів вдень до 31 градуса тепла.

Народний синоптик Леонід Горбань раніше оголосив «ФАКТАМ» свій прогноз на липень і точно передбачив період, коли прийшли дощі і бурі. За словами синоптика, до 28 липня буде спекотно. «Правда, з 25-го числа очікується грози. Така погода протримається до кінця місяця», — попередив Горбань.

Колега Горбаня, народний синоптик Володимир Деркач склав свій прогноз, і він відрізняється від вищенаведеного. Деркач в інтерв'ю «ФАКТАМ» розраховував, що третя декада липня буде не спекотною.

Раніше Володимир Деркач в інтерв'ю «ФАКТАМ» оголосив свій прогноз погоди на серпень А у Леоніда Горбаня вже є розрахунки на зимові місяці. Він прогнозує, що українців чекає «сувора» зима з лютими морозами і крижаними дощами.

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