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Погода

Люті морози та крижані дощі: українців чекає «жорстка» зима

20:50 21 липня 2021
зима

Народний синоптик Леонід Горбань, який нещодавно передбачив екстремальну спеку в липні, за котрою прийде холодна осінь практично без «бабиного літа», тепер склав прогноз на зиму 2021−2022 року. Згідно з очікуваннями, прийдешня зима, на відміну від минулої і позаминулої, буде морозною і сніжною. Про це Горбань розповів в інтерв'ю «Сегодня».

«Грудень бачу суворим і холодним, з крижаними дощами в першій декаді і невеликим снігом в другій. До кінця місяця очікується справжня зима: з морозами і снігопадами», — прогнозує Горбань.

Синоптик очікує, що на Новий рік погода не подарує українцям святковий настрій — очікується відлига, зате морози триватимуть зі Старого нового року і аж до Водохреща, 19 січня.

У лютому, за прогнозами Горбаня, Україну чекають сильні морози особливо в другій половині місяця. В останніх числах лютого ймовірні снігові бурани.

Нагадаємо, свій довгостроковий прогноз погоди склав і народний синоптик Володимир Деркач. Він очікує, що серпень буде теплим, і навіть дощі не зіпсують загальної картини. Нічні холоди прийдуть після 20-х чисел місяця.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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