Палюча спека в центрі та на сході держави та дощова погода на заході країни

В цілому на території держави в останні дні липня погода буде ясною і сонячною:

температура повітряних мас 29 градусів;

маловітряно;

мінімальна кількість опадів;

переважно слабкий вітер зі швидкістю 2 м/с;

тиск 750 мм рт. ст.

Згідно з прогнозами синоптиків Мета, кліматична карта на території держави на кінець липня різниться по областях. Так, прогноз в Києві вельми сприятливий для організації відпочинку біля водойм і тривалих прогулянок вулицями міста. Метеорологи припускають, що останній тиждень липня для жителів столиці буде більш прохолодним, ніж попередні тижні. Хоч температура повітря впаде на кілька градусів і буде варіюватися в межах 25−27 градусів, вологість повітря залишиться на колишньому рівні — 65%. 28 липня передбачаються незначні опади у вигляді дощу. Атмосферний тиск протягом останніх семи днів місяця буде стабільним — 745 мм рт. ст.

У Дніпрі та області термометр буде досягати позначки в 30−31 градус, низька хмарність приглушить надмірну дію сонця, проте сподіватися на прохолоду не варто. У зв'язку з низьким рівнем вологості 41% повітря залишиться сухим.

У Харкові погода буде практично ідентична погоді в Дніпропетровській області. Також протягом тижня зберегтися хмарність з незначними проясненнями, температура повітря +29 градусів, вологість в межах 55%, тиск 754 мм рт. ст.

В Одесі в період з 26 липня і до кінця місяця погода очікується дуже спекотна і палюча. Відмітка на термометрі буде досягати значення в 33 градуси, вологість зберегтися на рівні 55% вдень і 80% вночі.

Жителям Львова варто підготуватися до тижня дощів, за прогнозом синоптиків з семи днів тижня дощовими виявляться 3−4 дні. Мінімальна температура повітря очікується в среду — плюс 24 градуси, а максимальна — з відміткою в 28 градусів — у понеділок.

Клімат на узбережжі морів

Сонячна і спекотна погода сприяє відпочинку на узбережжі Чорного та Азовського морів.

Вода на Чорноморському узбережжі до кінця липня прогріється до позначки 26 градусів. З огляду на географічне розташування міст-курортів, холодна течія в море на останній тиждень місяця не прогнозується, в зв'язку з чим температура води буде стабільною.

Температура водного середовища в Азовському морі становитиме 29 градусів, а в деяких містах (Кирилівка, Генічеськ) — 30 градусів.

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