Перший рівень: українців попередили про небезпечні метеоявища найближчої доби

До кінця дня 21 липня буде заливати дощами північні, центральні і південні області, а на четвер, 22 липня, оголошено штормове попередження для жителів півдня, сходу і центру. Як повідомляє Український гідрометцентр, в перерахованих регіонах очікуються сильні дощі з грозами та шквальним вітром. Оголошено «жовтий» (перший) рівень небезпеки.

Особливо сильний вітер з північного заходу з поривами 15−20 м/с очікується протягом дня в Донецькій і Луганській областях. На півдні, в Одеській, Миколаївській, Херсонській областях можливий град.

За прогнозами, дощова погода скоро закінчиться, але екстремальна спека вже не повернеться. Навіть в південних регіонах температура буде триматися на позначці +30 градусів. У Києві збережуться комфортні + 25−26 градусів.

В Українському гідрометцентрі підрахували, що нинішній рік для України був особливо багатий на температурні рекорди. А народний синоптик Леонід Горбань побоюється, що в кінці семирічного погодного циклу Україну майже по всій території накриє посуха.

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