«Пекельна» спека йде: синоптик розповіла, в яких областях пройдуть зливи з грозами

Зливи та грози, які заливали Україну 21 липня, у четвер, 22 липня, пройдуть на сході, південному сході і у західних областях країни.

«Найближчої ночі атмосферний фронт все ще буде огортати дощами і грозами південну частину України та „закидувати“ нестійку погоду у центр. Але вже вдень Одеська, Миколаївська, більшість центральних областей від дощових хмар звільняться. У північних областях дощі у четвер не очікуються», — прогнозує синоптик Наталка Діденко .

За її словами, спека спаде і на сході країни, і на півдні. Так, 22 липня в Україні очікується + 23 + 28 градусів.

«У Києві в четвер буде суха сонячна вітряна погода. Температура повітря передбачається + 22 + 24 градуси», — повідомляє Наталка Діденко.

У найближчій перспективі, за її словами, в Україні буде мало дощів — опади можливі лише у районі Карпат. Сильна спека малоймовірна — очікується до +23+ 28 градусів, а вже у неділю на півдні і південному сході температура підскочить до +30 градусів.

Нагадаємо, що на початку тижня сильна злива затопила Київ, а трохи згодом негода «відзначилася» у Кропивницькому та у Одеській області.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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