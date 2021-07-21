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Погода

Місцями вода доходила людям до пояса: у Закарпатті потоки хлинули з гір та затопили кілька сіл

9:45 21 липня 2021
злива

Негода прийшла у Закарпаття. В області через інтенсивні опади затопило кілька сіл, розмиті дороги й знищені врожаї. Про це повідомили в обласному главку ДСНС.

За інформацією рятувальників, ґрунтові води затопили підвальні приміщення та подвір'я у Рахові та селах Ясіня та Великий Бичків Рахівського району.

«Всього було підтоплено 10 дворогосподарств, 12 підвальних приміщень, 1 будинок і 1 колодязь. Було відкачано 694 куб. м води. Для відкачування води залучалися 11 рятувальників та три одиниці техніки», — йдеться в повідомленні.

Найбільше води прийшло у село Великий Бичків. За інформацією місцевих жителів, сильна злива там почалася відразу після обіду і не вщухала цілу годину. Дощова вода з гір перетворила вулиці у потоки, ринула на городи та подвір'я.

Подекуди вода сягала до пояса й на такому рівні трималася кілька годин.

Місцева влада підраховує збитки.

Нагадаємо, у Кропивницькому злива перетворила вулиці на річки, а під Одесою та Миколаєвом випав великий град.

За прогнозами синоптиків, сьогодні по всій території України очікуються дощі, місцями з грозами. Температура на більшій частині + 21- + 23 градуси, на півдні та сході — до + 31-+ 34.

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