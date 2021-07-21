Новий удар стихії по Україні: вулиці Кропивницького перетворилися на річки, а південні області засипало градом

Різка зміна погоди, яку викликали холодні повітряні маси з Атлантики, призвела до буяння стихії в Україні. Так, після «Армагеддону» у Києві дощі, шквали та град атакували й інші регіони країни.

У Кропивницькому місцянам довелося плавати по вулицях. У зв'язку високим рівнем води на деяких дорогах міста обмежили рух, повідомляє патрульна поліція.

У місті багато дерев, що впали, які перегородили проїзд, обірвані дроти. На вулиці Пушкіна течія вимила на дорогу бетонну плиту.

А під Одесою у селі Градениці Біляївського району пройшов сильний дощ, а пізніше випав град розміром з горіх.

Злива та град налетіли на Южноукраїнськ Миколаївської області. По місту також пронісся сильний вітер. Деякий час на трасі між Первомайськом та Південноукраїнськом утворилася пробка через падіння під час негоди дерева.

Нагадаємо, у середу, 21 липня, в Україні очікується дощова погода. Холодні повітряні маси з Атлантики несуть похолодання і дощі на більшу частину країни. Тільки на сході та півдні все ще буде спекотно, до +31 — +34 градусів.

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