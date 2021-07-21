Сильні зливи та моторошні грози: синоптики розповіли про погоду в Україні у середу

В Україні, як і обіцяли синоптики, спека змінилася дощами. У середу, 21 липня, погоду формуватимуть холодні повітряні маси з Атлантики. Тому температура на сході і півдні країни все ще буде до +31 — +34 градусів, а на заході і півночі стовпчик термометра опуститься до +21 — +23 градусів вдень та + 15- + 17 градусів вночі.

Такий прогноз підтверджують метеорологи Українського гідрометцентру.

Всю територію країни заллють дощі. У Києві вдень 21 липня очікується сильний дощ з грозою і похолодання до +23 градусів вдень та +15 градусів вночі.



Крім дощів, у Київській та Харківській, а також в центральних областях прогримлять грози, які можуть призвести до ускладнень пожежонебезпечної ситуації.



У Сумській, Черкаській та Чернігівській областях атмосферне повітря теж буде охолоджене опадами й не буде перевищувати +25 градусів.

Одесу, Миколаїв, Кропивницький, і Полтаву дощі почали заливати вже вночі, і будуть продовжувати це робити вдень. Тут північно-західний вітер сягатиме 12 м / с. Температура повітря вдень до +33 градусів, вночі — +23.

Донецьк, Луганськ, Харків та тимчасово окупований Севастополь опади накриють тільки вдень, але температура повітря також буде стабільно високою — до +33 градусів вдень і до +24 вночі. Опади принесуть північно-західні пориви вітру від 7 м / с.



Нагадаємо, синоптик Українського гідрометцентру Наталя Птуха зазначає, що нинішній рік багатий на температурні рекорди. У Києві з початку року побитий уже 21 денний температурний рекорд.

За її прогнозом, за підсумками липня температура буде близькою до кліматичної норми, а тиждень з 19 по 25 липня очікується помірно теплим.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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