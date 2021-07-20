Буде ще спекотніше: в Україні збуваються найгірші прогнози кліматологів

В Україні, де істотне зростання температури повітря спостерігається з середини 1990-х, поступово стає все спекотніше, а хвилі тепла накривають територію нашої країни все активніше. Це в інтерв'ю НВ констатувала завідувачка відділу прикладної метеорології і кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух.

«Але останні 30 і особливо п'ять останніх років є жаркими. І це свідчить про те, що у нас відбувається прискорення цих кліматичних змін. Такі процеси характерні не тільки для України, але і в цілому для нашої планети, північної півкулі також «, — заявила вона.

За її словами, потужні хвилі тепла, особливо в теплий період року, пов'язані з антициклонами.

«Якщо є потужний малорухомий антициклон, він тривалий час зберігається на певній території і не зменшує своєї інтенсивності, а зростає, то це призводить до того, що при малохмарній погоді досить сильно прогрівається земна поверхня, від неї нагрівається повітря і ми отримуємо таку спеку», — пояснила вчена.

На цей фактор може ще накладатися і адвекція температури — це коли до нас крім того, що повітря саме прогрівається, надходить ще досить жарке і сухе повітря. Так, минулого тижня воно до нас приходило з районів Середньої Азії, з Каспію.

Також на прискорення «розігріву» буде все більше впливати людська діяльність, зокрема, викиди парникових газів, кількість яких не зменшується.

«Тобто парниковий ефект посилюється, і ми бачимо, що у нас зараз події розвиваються за найгіршим сценарієм, який прогнозували кліматологи», — підбила підсумок метеоролог.

Раніше синоптик Українського гідрометцентру Наталія Птуха підтвердила «ФАКТАМ», що метрологічні рекорди свідчать про реальну зміну клімату та тенденції до потепління, до підвищення температури.

А завідувачка лабораторією прикладної кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ГСЧС і НАН України, учасниця Міжурядової групи експертів зі зміни клімату Світлана Краківська розповіла, як впливає на клімат в Україні глобальне потепління і чи загрожує Україні опустелювання.

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