27.10 / 27.27 31.87 / 32.19
Київ: +24
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Погода

Буде ще спекотніше: в Україні збуваються найгірші прогнози кліматологів

14:46 20 липня 2021
Пустеля в Херсонській області

В Україні, де істотне зростання температури повітря спостерігається з середини 1990-х, поступово стає все спекотніше, а хвилі тепла накривають територію нашої країни все активніше. Це в інтерв'ю НВ констатувала завідувачка відділу прикладної метеорології і кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух.

«Але останні 30 і особливо п'ять останніх років є жаркими. І це свідчить про те, що у нас відбувається прискорення цих кліматичних змін. Такі процеси характерні не тільки для України, але і в цілому для нашої планети, північної півкулі також «, — заявила вона.

За її словами, потужні хвилі тепла, особливо в теплий період року, пов'язані з антициклонами.

«Якщо є потужний малорухомий антициклон, він тривалий час зберігається на певній території і не зменшує своєї інтенсивності, а зростає, то це призводить до того, що при малохмарній погоді досить сильно прогрівається земна поверхня, від неї нагрівається повітря і ми отримуємо таку спеку», — пояснила вчена.

На цей фактор може ще накладатися і адвекція температури — це коли до нас крім того, що повітря саме прогрівається, надходить ще досить жарке і сухе повітря. Так, минулого тижня воно до нас приходило з районів Середньої Азії, з Каспію.

Також на прискорення «розігріву» буде все більше впливати людська діяльність, зокрема, викиди парникових газів, кількість яких не зменшується.

«Тобто парниковий ефект посилюється, і ми бачимо, що у нас зараз події розвиваються за найгіршим сценарієм, який прогнозували кліматологи», — підбила підсумок метеоролог.

Раніше синоптик Українського гідрометцентру Наталія Птуха підтвердила «ФАКТАМ», що метрологічні рекорди свідчать про реальну зміну клімату та тенденції до потепління, до підвищення температури.

А завідувачка лабораторією прикладної кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ГСЧС і НАН України, учасниця Міжурядової групи експертів зі зміни клімату Світлана Краківська розповіла, як впливає на клімат в Україні глобальне потепління і чи загрожує Україні опустелювання.

659

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

«Якщо у жінки в голові» огірки усвідомленості «&#133;»: Еллерт нарешті прокоментував розрив з Мішиной

«Якщо у жінки в голові огірки усвідомленості…»: Еллерт нарешті прокоментував розрив з Мішиною

електроенергія

З 1 серпня українці платитимуть «за світло» за новими тарифами

На популярному азовському курорті медуз збирають екскаваторами: відеофакт

На популярному азовському курорті медуз збирають екскаваторами: відеофакт

борги

Колектори будуть «вибивати» борги за новими правилами: що змінилося

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.