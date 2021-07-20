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Погода

«Найдощовитіша» країна Європи: зливи з градом і шквальний вітер накриють більшу частину України

12:27 20 липня 2021
Злива

Зливи, які напередодні серйозно «підмочили» низку населених пунктів України, у тому числі й столицю, зроблять нашу країни 21 липня однією з найбільш «дощових та прохолодних».

«Грозові дощі, часом сильні зливи, град та шквали охоплять значну частину нашої території. Лише крайній південь і Волинь ухиляться від серйозної негоди», — прогнозує синоптик Наталка Діденко.

За її словами, серйозні прояви негоди цілком можуть співіснувати по сусідству з більш помірними: «Зараз час для класичних синоптичних термінів, які часто розумники використовують для мемів та глузувань — «місцями», «в окремих районах», «іноді». Саме так і буде — місцями може «валити» несмішна злива, яка серйозно затопить, а на сусідній вулиці знову буде звучати: «Тю, а казали…»

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Синоптик прогнозує, що температура повітря на заході, півночі та у більшості центральних областей України складатиме + 22 + 27 градусів. Почне прохолоднішати у Одеській і Миколаївській областях.

А на сході країни, на Дніпропетровщині, Херсонщині, у Криму та на південному сході України буде, як і раніше, спекотно — до + 30 + 34 градусів. Там температура повітря знизиться у четвер, 22 липня.

У Києві в середу — серйозне зниження температури до +20 градусів, а також гроза, можливі шквали та град.

Раніше синоптики прогнозували, що столицю «заливатиме» кілька днів, а до кінця тижня температура повітря знову підніметься.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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