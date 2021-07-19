Чи загрожує Україні циклон, що ледь не змив Західну Європу: думка синоптиків

Циклон, який привів до масових жертв в Західній Європі, Україні вже не загрожує, оскільки втратив свою силу. Про це OBOZREVATEL розповіли синоптики Українського гідрометцентру Наталія Птуха і Роман Мурмило, в т. ч. коментуючи потужну зливу в Києві 19 липня.

За словами Наталії Птухи, яка розповіла «ФАКТАМ» про температурні тенденції цього літа, причиною стихійного лиха в Німеччині були перш за все холодний атмосферний фронт і місцеві умови, тоді як Україну від впливу цього фронту врятував антициклон.

А короткочасні потужні зливи в Україні приніс вже мезоциклон.

«Циклону як такого немає, у них своя погода, і нас вона не стосується. Навіть ті катастрофічні дощі, які були в Німеччині, не мають відношення до нас. Зараз над нами малорухоме поле підвищеного тиску», — додав Роман Мурмило.

До речі, в столичній адміністрації заявили, що і 20 липня в столиці очікується гроза, але злива має закінчитися до кінця доби 19 липня.

Нагадаємо, зливи в Німеччині і Бельгії призвели до загибелі близько 200 чоловік. За два дні там випала двомісячна норма опадів. У Києві ж 19 липня за 40 хвилин випала майже місячна норма.

Влада міста запевнила, що майже впоралася з наслідками стихії, відреагувавши на критику киян.

Фото скрін відео Київ Оперативний.

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