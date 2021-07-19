Від +22 на заході до +35 на півдні: синоптик назвала найспекотніші і «найхолодніші» регіони України 20 липня

Спека, яка останнім часом накрила Україну, трохи відступить — у західних, північних і частини центральних областей країни температура повітря знизиться.

«У західних областях очікується + 22 + 27 градусів. Просто Аляска! У північних областях + 25 + 28 градусів. У центральних областях: у Вінницькій — до + 25 + 27 градусів, у Черкаській — до + 26 + 29 градусів, у Кропивницькому з районами і на Полтавщині — до + 27 + 31 градуси. На Дніпропетровщині +29 +33 градуси. Строкато», — прогнозує синоптик Наталка Діденко .

У той же час у південній частині і в східних областях все ще втримається спека — у вівторок передбачається + 30 + 35 градусів.

Стосовно опадів, то 20 липня вони найбільш вірогідні на заході і півночі України. А у другій половині дня або ближче к вечіру грозові дощі досягнуть Одеської, Миколаївської, Херсонської областей, а також центру (крім Дніпропетровщини). Не виключені локальні дощі і у Харківській області.

«Контрасти у зоні фронту, що обумовлює дощі і послабляє спеку, — значні, тому місцями можливі сильні зливи, град та шквали!» — попереджає синоптик.

На Донеччині, Луганщині, у Запорізькій області і у Криму 20 липня очікується суха погода.

У Києві у вівторок очікується +26 +27 градусів, а у середу, 21 липня, різке зниження температури до + 22 + 24 градусів! Дощ з грозою — періодично.

Раніше в Укргідрометцентрі прогнозували, що 21 липня погоду формуватиме вже не антициклон, а холодні повітряні маси з Атлантики — температура по всій Україні вирівняється, погодні контрасти поступово зникнуть.

А синоптик Українського Гідрометцентру Наталія Птуха прогнозувала, що у липні середньомісячна температура передбачається в межах 20−25 градусів, у Карпатах приблизно 16−18 градусів. І це, за її словами, близько до кліматичної нормі.

Тим часом народний синоптик Леонід Горбань прогнозував, що серпень 2021 року буде ще спекотніше, ніж очікувалося — у середині місяця стовпчики термометрів покажуть під +40.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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