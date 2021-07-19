Погодний «армагедон» у Києві: синоптики розповіли про ситуацію найближчої доби

У вівторок, 20 липня, у Києві очікується дощ з грозою, проте не такий сильний, як у понеділок, 19 липня, коли у столиці випала майже тижнева норма опадів.

Згідно з прогнозами «Гісметео, опади не будуть настільки сильними (очікується 3,9 мм), як у понеділок. Близько 9 ранку дощ буде інтенсивним, а вдень — менш сильним.

А ось у середу, 21 липня, невеликий дощ з грозою, що зарядить з ранку, згідно з прогнозами, посилиться та йтиме увесь день (очікується понад 44 мм).

Тим часом в «Укргідрометцентрі» також попереджають про грозу з дощем. Найбільш інтенсивні опади очікуються у Чернівецькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Тернопільській і Львівській областях.

У ДСНС також попереджають, що 20 липня в Україні, крім південно-східної частини, грози, а вдень у західних (крім Волинської та Рівненської) областях значні дощі, в центральних областях місцями град і шквали 15−20 м / с.

У Києві та області — грози.

Нагадаємо, що 19 липня у столиці через погодні умов наземний транспорт курсував не за розкладом і закривалися кілька станцій метро.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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