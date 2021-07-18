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Погода

В Україні різко «похолоднішає» до +25: синоптик назвала дату

20:10 18 липня 2021
погода

Починаючи з 19−20 липня синоптична ситуація в Україні почне змінюватися. Замість антициклону з центром в Росії погоду визначатимуть інші чинники, а тому виснажлива спека спаде, до кінця наступного тижня будуть стояти комфортні +25−26 градусів. Такий прогноз дала синоптик Українського гідрометцентру Наталія Птуха в інтерв'ю «ФАКТАМ».

За прогнозами фахівця, з приходом в Україну холодних повітряних мас з Атлантики екстремальної спеки більше не буде. «Спека, яка стоїть зараз, скоро буде спадати — на початку наступного тижня вже буде легше… Можливий розвиток дощових хмар… Температура почне знижуватися. Надалі очікується вже більш західний перенос, північно-західний з Атлантики — а значить, нижчі температури, більше хмар і трохи більше опадів», — прогнозує Птуха.

Синоптик очікує, що по Києву з 20 липня температура знизиться до 28 градусів, а до неділі, 25 липня, денні максимуми не перевищуватимуть 25−26 градусів. Від прогнозів на більш тривалий термін фахівці Українського гідрометцентру утримуються, вважаючи їх неточними.

Нагадаємо, в інтерв'ю «ФАКТАМ» Наталія Птуха розповіла, як Український гідрометцентр відноситься до пророкувань народних синоптиків і чому нинішній рік багатий на температурні рекорди.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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