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Погода

Уже в найближчі години: Київ і ряд областей попереджено про удар стихії

16:53 18 липня 2021
гроза

Увечері 18 липня жителям столиці, Київської області та інших північних регіонів варто підготуватися до удару стихії. У найближчі години очікується гроза з градом і сильний вітер до 20 метрів в секунду, подібний до того, що валив дерева і зривав навіси з літніх терас 17 липня. Про це попередила Держслужба з надзвичайних ситуацій.

19 липня в Києві і області збережеться ризик повторення грози, граду та шквального вітру. Крім того, сильні дощі очікуються в західних областях, а особливо в Карпатах. У Львові прогнозують вітер до 22 метрів в секунду. На півночі і в ряді центральних областей (Вінницька, Черкаська, Кіровоградська) можливий дощ з грозою, град, пориви вітру до 15−20 м/с.

Нагадаємо, народний синоптик Леонід Горбань прогнозував, що в Києві спеку трохи зіб'ють дощі 18 липня. В Українському гідрометцентрі згодні, що з 18 липня вплив антициклон буде потроху слабшати, прийдуть короткочасні дощі та грози, а після них температура почне знижуватися.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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