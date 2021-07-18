Задушлива спека і пекельне сонце, але місцями можливі дощі: синоптики обнадіяли прогнозом погоди на неділю

Відповідно до прогнозу відомого синоптика Наталки Діденко, в неділю, 18 липня, в Україні збережеться аномально спекотна погода. У той же час місцями пройдуть рятівні дощі, уточнюють фахівці Українського гідрометцентру.

На більшій частині території країни сьогодні опадів не передбачається, але вдень дощі можливі в західних і північних областях. Вітер змінних напрямків, 3−5 м/с.

Вдень в Україні обіцяють «звичні» 30−35 градусів тепла. Трохи прохолодніше буде на заході: 29−31 градус вище нуля. У той же час дуже спекотно буде на сході: місцями стовпчики термометрів сягнуть +34.

У Києві 18 липня буде трохи хмарно. Синоптики обіцяють вдень місцями короткочасний дощ. Швидкість північно-східного вітру 5−10 м/с. Температура становитиме 28−33 градуси тепла.

Сприятливим буде і погода на курортах. Так, в Кирилівці буде сонячно, без опадів. Температура сягатиме 32 градусів в середині дня.

У Залізному порту також буде сонячно, але вдень можлива гроза. Теспература сягатиме 30 градусів.

В Одесі буде сонячна погода. В середині дня і під вечір можлива гроза. Температура сягатиме 32 градусів.

Як писали «ФАКТИ», відомий народний синоптик Леонід Горбань чекає, що і друга половина липня буде спекотною, вдень температура повітря в тіні сягатиме +35 градусів, а в південних і східних регіонах — навіть +40.

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