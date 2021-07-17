Свіжа повітряна маса на підході: синоптик розповіла, коли в Україні спаде пекельна спека під +35 градусів

Аномально спекотна погода ще триватиме в Україні у неділю, 18 липня. Протягом дня на більшій частині країни очікується + 30 — + 35 градусів. Трохи свіже буде у західних областях — + 28 — + 32 градуси. Такий прогноз склала синоптик Наталя Діденко.

У неділю в Україні істотних дощів не очікується. Але провісники вологого західного атмосферного фронту з похолоданням можна буде спостерігати у західних областях.

У Києві 18 липня знову спека. Вдень — + 32 — + 34 градуси. А в понеділок, 19 липня, у Києві буде + 28 — + 30, у вівторок — + 26 — + 28 градусів.

У понеділок всю Україну, крім сходу та півдня, накриють грозові дощі, можливі зливи, град та шквали.

У вівторок на заході, півночі та в більшості центральних областей (крім Дніпра з районами) передбачається + 23 — + 29 градусів.

Південні та східні області 20 липня ще будуть з + 30 — + 33 градусами, ослабне спека у цих регіонах у другій половині тижня.

Нагадаємо, народний синоптик Леонід Горбань очікує, що 21−22 липня в Україні випаде 15−20 мм опадів, але без ураганів і граду, а з 25 по 27 липня можливий серйозний шторм. Закінчиться місяць, за його прогнозом, теплою комфортною погодою з періодичними зливами.

Ексклюзивний матеріал з прогнозом погоди до кінця липня на сайті «ФАКТІВ».

Фото: https://ua.depositphotos.com

209

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter