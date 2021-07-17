Україна накривають грози: коли спаде спека

В Україні зберігаються аномально високі температури — в суботу, 17 липня, в Києві стовпчики термометрів покажуть 32−34 градуси, а в Миколаєві і Херсоні — до +35. Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Однак спека, як і прогнозували синоптики, починає спадати. Уже в суботу на півночі, сході та заході країни пройдуть дощі, які, хоч і не знизять температуру істотно, в довгостроковій перспективі вплинуть на погоду.

Прогноз на 17 липня

У неділю, 18 липня, температура повітря в Києві незначно знизиться — до + 30−32 градусів, одночасно в столиці очікується дощ з грозою. Також грозові дощі накриють весь захід і північ країни.

Прогноз на 18 липня

У понеділок і до середи зниження денних температур продовжиться, і в середу, 21 липня, стовпчики термометрів в Києві покажуть вже комфортні 23−25 градусів. Втім, грозові дощі триватимуть.

Прогноз на 19 липня

Прогноз на 20 липня

Прогноз на 21 липня

Нагадаємо, раніше синоптик Наталія Птуха пояснила спеку в Україні дією антициклону з центром над Росією. Однак, за її прогнозами, центр антициклону вже навіть на вихідних буде слабшати, там буде більше нестійка атмосфера і, як наслідок, розвиток дощових хмар. Надалі очікується вже більш західний перенос повітря з Атлантики, який принесе зниження температури, більше хмар і трохи більше опадів.

Вторить їй і народний синоптик Леонід Горбань, який очікує, що 21−22 липня в Україні випаде 15−20 мм опадів, але без ураганів і граду, а з 25 по 27 липня можливий серйозний шторм. Закінчиться місяць, вважає він, теплою комфортною погодою, але знову в супроводі злив.

Фото з Pixabay

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