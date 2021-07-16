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Погода

Спека — це норма: синоптик розповіла, чого українцям чекати від погоди у липні

7:11 17 липня 2021
прохолода

Пікові температури по всій Україні, розплавлений асфальт і побиті температурні рекорди, що трималися сторіччами, майже не виходять за рамки липневої норми. Але то якщо брати середньозважену «температуру по палаті».

«На липень середньомісячна температура передбачається у межах 20−25 градусів, у Карпатах десь 16−18 градусів. І це загалом близько до кліматичної норми. Місячна кількість опадів також очікується у межах 34−91 міліметри, у Карпатах і місцями на Прикарпатті звичайно вище, 130−155 міліметрів. І це також у межах кліматичної норми», — вважає синоптик Українського Гідрометцентру Наталія Птуха.

Проте, середньомісячна температура вираховується як середнє арифметичне між найвищою і найнижчою. Тож вдень стовпчики термометрів будуть зашкалювати. Коли ж, нарешті, спека спаде, читайте у матеріалі «ФАКТІВ» «Спеку, що нам «постачає» Росія, скоро полегшать атлантичні «віяння».

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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