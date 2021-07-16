Наші термометри вкотре впевнено показують +35 — і то у Києві в тіньочку. А на сході та півдні України очікуються і всі +40 — тож виходити на сонце вже й трохи лячно.

«Спека, що стоїть зараз, скоро буде спадати — на початок наступного тижня вже буде легше. Над нашою територію знаходиться антициклон з центром над Росією. І гарячі повітряні потоки над територією України наразі — зі сходу. Але центр антициклону вже навіть на вихідних буде потроху слабшати, там буде більш нестійка атмосфера і, як наслідок — розвиток дощових хмар. У суботу, наприклад, по Київщині очікуємо короткочасні локальні дощі (і навіть грозові після такої спеки). І температура почне знижуватися. У подальшому очікується вже більш західний переніс, північно-західний з Атлантики — а значить нижчі температури, більше хмар і трішки більше опадів», — розповіла «ФАКТАМ» синоптик Українського Гідрометцентру Наталія Птуха.

Чи надовго таке полегшення — читайте у матеріалі «ФАКТІВ» «Спеку, що нам «постачає» Росія, скоро полегшать атлантичні «віяння».

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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