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Погода

Такої липневої спеки в Києві не було майже півтора століття, — синоптик

15:49 16 липня 2021
спека

Черговий температурний рекорд поставила погода у Києві — ніч на 15 липня стала найспекотнішою за 140 років спостережень на метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

22,8 градусів — це на 1,4°С вище попереднього рекорду, встановленого для цієї ночі 2010 року. До речі, перші інструментальні метеорологічні спостереження на території України почав проводити директор Медичної канцелярії Російської імперії і військовий лікар Йоган Якоб Лерхе — у 1771 році в Києві, де він на той час боровся з епідемією чуми.

«Від початку року, саме для Києва, побито вже 21 денний температурний рекорд, а від початку літа — 11. А 24 червня 2021 року стало найспекотнішим днем червня за всю історію спостережень. До цього найспекотнішим було 25 червня 1875 року — тоді зафіксували 35 градусів. Цього ж року — 35,5, — розповіла „ФАКТАМ“ синоптик Українського Гідрометцентру Наталія Птуха. — Але загалом зміна клімату не характеризується лише підвищенням температури. Більш різкими стають інші процеси».

Що ще неприємного підготували нам кліматичні зміни — читайте у матеріалі «ФАКТІВ» «Спеку, що нам «постачає» Росія, скоро полегшать атлантичні «віяння».

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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