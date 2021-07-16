Під +40 та різке похолодання: синоптик прогнозує «жорстку» погоду у серпні

Народний синоптик Леонід Горбань, який в інтерв'ю «ФАКТАМ» обіцяв в серпні спеку до +35, зараз трохи відкоригував свій прогноз. На думку синоптика, третій місяць літа буде ще спекотнішим, ніж очікувалося. В середині місяця стовпчики термометрів покажуть під +40, йдеться в свіжому прогнозі Горбаня для «Сегодня».

Народний синоптик прогнозує, що на початку серпня погода як на півночі, так і на півдні буде однаково спекотною — до 35 градусів. Середина місяця буде переломною, температура різко піде на спад до +20 градусів. Потім очікується недовге потеплішання, а в останні дні місяця 24−29 серпня пройдуть короткочасні дощі.

Горбань вважає, що на сході на погоду сильно впливатимуть вітри-суховії з Середньої Азії і з Поволжя, тому, наприклад, в Луганській області температури будуть вище, ніж в середньому по Україні.

Нагадаємо, Український гідрометцентр прогнозує, що найближчі вихідні 17−18 липня будуть екстремально спекотними, а піде «пекельна спека» лише після 20 липня .

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